Fashion Week : Shy'm se tient à carreau face à la très sexy Kat Graham

Au cinquième jour de la Fashion Week, qui bat actuellement son plein dans la capitale française, la styliste Véronique Leroy a choisi l'enceinte de l'unique Palais de Tokyo pour présenter ses nouvelles pièces.

La créatrice belge basée à Paris a mis l'or à l'honneur de sa collection automne-hiver 2017-2018. En détail voir en total look, le doré s'impose et se superpose sur des silhouettes féminines, toujours marquées des imprimés très forts qui ont fait sa particularité.

Dans sa garde-robe de prêt-à-porter, la saison prochaine, la femme Véronique Leroy trouvera des bottes en velours, remontera ses gants jusqu'aux coudes et dévoilera, ça et là, un bout de de son nombril. Pour ne pas prendre froid, l'écharpe s'enveloppera autour du cou, mais pas seulement puisqu'on la porte aussi l'épaule ou en bandoulière.

L'originalité de la chose aura sans doute plu à la chanteuse et fashionista Shy'm, venue assister au défilé ce samedi 4 mars. L'interprète d'Et alors portait une combinaison à carreaux, assortie à son sac Yves Saint-Laurent. Un look bien plus sage que celui de la jolie Kat Graham, qui incarne la sorcière Bonnie Bennett dans la série Vampire Diaries. Très sexy, l'actrice portait seulement un manteau par-dessus un body au décolleté lacé ravageur. La blogueuse Christina Pitanguy, toute en élégance, comptait aussi parmi les modeuses invitées.

Coline Chavaroche