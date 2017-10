Fashion Week : Sylvie, compagne du défunt Ludovic Chancel, retrouve la lumière

Neuvième et dernier jour de la Fashion Week de Paris ! Certaines célébrités l'ont attendu pour regoûter à la frénésie de cette folle semaine. Preuve en images avec Sylvie Ortega Munos et Julie Depardieu, invités star du défilé agnès b..

Juste après Chanel et quelques heures avant Miu Miu, la créatrice française agnès b. (de son vrai nom Agnès Troublé) a présenté sa collection prêt-à-porter printemps-été 2018. L'événement s'est tenu au Ledoyen, restaurant voisin du Grand Palais où s'était déroulé le défilé Chanel, situé dans le 8e arrondissement.

Julie Depardieu s'y est rendue. Coiffée de couettes, habillée d'un polo viride, d'un pantalon orange et de chaussures noires vernies, l'actrice de 44 ans et héroïne du film Crash Test Aglaé (sorti le 2 août dernier) a partagé sa bonne humeur avec les autres spectateurs présents.

L'animateur télé et comédien Vincent Dedienne, les chanteurs Arthur H., Jain, Marie Mondiano et Peter von Poehl, ainsi que Sylvie Ortega Munos étaient de la partie. Déjà présente aux défilés Manish Arora et Valentin Yudashkin, l'ex-compagne du défunt fils de Sheila, Ludovic Chancel, a profité de la Fashion Week pour renouer avec l'industrie de la mode et retrouver sa créativité, près de trois mois après la mort de Ludovic. Une créativité exprimée grâce à un appareil photo, que la jeune femme a utilisé pour conserver des souvenirs du show agnès b..

Chanel, agnès b., Miu Miu, Louis Vuitton et Paul & Joe sont au programme de cette dernière journée de la Paris Fashion Week.

La Ville lumière est enfin guérie de sa fièvre de la mode, avant une nouvelle épidémie en janvier, mois des collections masculines et haute couture.