Fashion Week : Sylvie Vartan, Catherine Deneuve et Josiane Balasko mobilisées

La Fashion Week parisienne mi-mode masculine mi-Haute Couture a pris fin ce mercredi 25 janvier. Sylvie Vartan aura attendu son huitième et dernier jour pour en goûter la ferveur.

Invitée de marque du défilé Jean Paul Gaultier, la chanteuse et actrice de 72 ans a découvert un show remarquable, non loin de Catherine Deneuve et Josiane Balasko...