Fashion Week : Thylane Blondeau et Charlotte Le Bon, craquantes pour Miu Miu

Cette saison encore, Miu Miu a investi le siège du Conseil économique, social et environnemental pour dévoiler sa nouvelle collection. Les invités du défilé y avaient rendez-vous à 14h30, des invités dont faisait partie Thylane Blondeau. La fille de 15 ans de Véronika Loubry et Patrick Blondeau a ainsi assisté à son deuxième show de la semaine, après celui de H&M Studio.

Entièrement habillée en Miu Miu avec un bomber en satin, une chemise blanche et un pantalon noir imprimés d'oiseaux, Thylane a fait sensation à son arrivée au Palais d'Iéna. Une autre Française a régalé les photographes et chasseurs de street style : l'actrice Charlotte Le Bon (prochainement à l'affiche du film The Promise), grâce à une tenue notamment composée d'une veste Miu Miu de la pré-collection automne 2017, d'un crop top noir et d'un minishort en jean.

Alexandra Golovanoff, les top models Carolyn Murphy et Lara Stone, les soeurs Chiara et Valentina Ferragni, Emily Ratajkowski, Dianna Agron, Julia Restoin Roitfeld, Mademoiselle Agnès et Olivia Palermo étaient également présentes. Les chanceuses spectatrices du défilé Miu Miu ont découvert une garde-robe haute en couleur dans la pure tradition de la marque italienne, merveilleusement portée par Kendall Jenner et les mannequins participants.

La fashion fever fera son retour à Paris en juin, avec une nouvelle semaine de la mode mi-masculine mi-Haute Couture !