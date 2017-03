Fashion Week : Thylane Blondeau et Iman Pérez, spectatrices attentives !

La Fashion Week parisienne n'a commencé que mardi, mais H&M Studio prétend déjà au titre du premier rang le plus stylé de la semaine ! De nombreuses personnalités ont assisté ce mercredi 1er mars au défilé H&M Studio, au Tennis Club de Paris. Les mannequins Thylane Blondeau et Iman Pérez, filles de Véronika Loubry et Patrick Blondeau et de Vincent Pérez et Karine Silla, en faisaient partie. Les adolescentes de 15 et 17 ans avaient pour voisins Gabriel-Kane Day-Lewis (fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis) et l'actrice Alice Belaïdi.

Récemment rentrés de Milan où ils ont participé au défilé Dolce & Gabbana, Gabriel-Kane et Thylane se sont contentés hier soir du rôle de spectateurs. Idem pour Nicki Minaj, arrivée à Paris en provenance de Miami, où elle participait au tournage de son nouveau clip. Au Tennis Club de Paris, la bombe de 34 ans était assise à côté d'Alexa Chung et de l'actrice et jeune maman Clémence Poésy.

Les chanteuses Charli XCX et Coeur de Pirate, et les actrices Alice Isaaz, Ana Girardot, Karidja Touré, Lola Le Lann, Marie-Ange Casta, Noémie Lenoir, Olga Kurylenko et Sabrina Ouazani figuraient également sur la liste des convives du show H&M Studio. Côté messieurs, le mannequin Brandon Thomas Lee et les tandems AaRON et Les Twins, composé des jumeaux Larry et Laurent Bourgeois, étaient aux abonnés présents.

H&M a dévoilé mercredi sa collection printemps-été 2017, disponible dès aujourd'hui (jeudi 2 mars) dans les magasins H&M et sur hm.com.

L'événement s'est conclu sur une performance de l'ambassadeur de H&M, le chanteur The Weeknd.