Fashion Week : Victoria Beckham, soutenue par son mari David et leurs enfants

Dimanche 12 février, l'industrie de la mode avait rendez-vous au Cunard Building, à Broadway. La marque Victoria Beckham y a présenté sa garde-robe pour les saisons automne-hiver 2017. Sa créatrice éponyme a chaleureusement été applaudie à l'issue du show. Au premier rang, étaient assis son mari David Beckham et leurs quatre enfants Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper (17, 14, 12 et 5 ans).

David et ses bambins ont atterri à New York ce même dimanche. La joyeuse bande logée à l'hôtel Edition New York a profité de sa folle journée pour visiter le musée d'Histoire naturelle de la ville. L'ex-footballeur du Paris-Saint-Germain a immortalisé cette sortie en famille – sans Victoria, alors occupée avec l'organisation de son défilé –, il a partagé ses souvenirs sur Instagram.

Comme en janvier à Londres, où David et son ami créateur Daniel Kearns ont révélé la nouvelle collection de leur marque, Kent & Curwen, les Beckham font preuve d'une unité sans faille. Bientôt, ils rentreront en Angleterre et retrouveront leur quotidien.