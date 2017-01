Fashion Week : Victoria et Brooklyn Beckham soutiennent David, icône adulée

D'ordinaire, ce sont David Beckham et ses enfants qui assistent aux défilés de Victoria ! Les rôles se sont inversés ce week-end à Londres, antre d'une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections masculines. La marque Kent & Curwen (co-fondée par monsieur Beckham) a présenté la sienne dimanche, en présence donc de son épouse et de leur fils aîné, Brooklyn.

La modosphère est en fête en ce début d'année 2017 ! Une nouvelle série de fashion weeks pour hommes (collections automne-hiver 2017-2018) est à l'origine de cette ferveur ambiante. Celle de Londres s'achève ce lundi 9 janvier. David Beckham et son bras droit Daniel Kearns ont profité de la semaine pour dévoiler la nouvelle ligne de leur enseigne, Kent & Curwen.

Comme lors des fashion weeks new-yorkaises (où Victoria Beckham défile), David a pu compter sur le soutien sans faille de sa famille. Victoria et leur ado, Brooklyn (bientôt 18 ans), ont assisté à la présentation de Kent & Curwen. Toute de Victoria Beckham vêtue (pré-collection automne 2017), la créatrice de 42 ans a adressé à son mari et son collaborateur ses félicitations pour un événement et une collection réussis.

Habillé en Kent & Curwen, Brooklyn Beckham en a fait autant en publiant sur Instagram une photo de son père et lui.