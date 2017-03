Fashion Week : Virginie Ledoyen et Déborah François au premier rang d'Elie Saab

Beaucoup de noir, un peu de prune et de rose poudré, quelques notes de bleu abysse... Il n'en fallait pas plus à Elie Saab pour concocter son exquise prochaine garde-robe de prêt-à-porter.

Ce samedi 4 mars, au cinquième jour de la Fashion Week, le couturier libanais a abandonné l'habituel jardin des Tuileries pour présenter sa collection automne-hiver 2017-2018, inspirée du ballet Giselle, sous la verrière du Grand Palais. Sur le podium, la belle Hailey Baldwin et les autres "danseuses" du créateur, les cheveux tirés en un chignon raffiné, ont présenté un dressing du soir résolument féminin. Le couturier s'est amusé à jouer sur la transparence pour sublimer les silhouettes allongées de dentelle ou moulées dans des justaucorps en velours.

À la taille, toujours ceinturée, un ruban qui n'est pas sans rappeler celui des danseuses étoiles et que l'on retrouvait parfois autour du cou ou sur un sac. Tops en tulle, cuissardes en velours et autres perfectos en cuir sont venus donner une allure plus rock'n'roll. Des plumetis plein les épaules et des plumes aux oreilles, la fourrure, elle, se portait aux pieds : sur des sandales ou des bottines.

Au premier rang du défilé, on retrouvait la belle Virginie Ledoyen à côté de la pétillante Déborah François, qui a donné la réplique à Romain Duris dans Populaire. Karidja Touré, la star du film Bande de filles, comptait aussi parmi les invités, de même que le top américain Arizona Muse, la socialite Olivia Palermo et Marjorie, la femme de l'animateur américain Steve Harvey.

L'ancien mannequin et animatrice télé espagnole Nieves Alvarez, la blogueuse Christina Pitanguy ainsi que la bombe australienne Jessica Kahawaty et Caroline, l'arrière petite-fille de papesse de la mode Diana Vreeland, avaient aussi répondu favorablement à l'invitation du designer, épaulé par sa femme Claudine et son fils Elie Saab Jr.

Coline Chavaroche