Fashion Week : Virginie Ledoyen rejoint la "Balmain Army", avec Gigi et Kendall

Jeudi 2 mars, 15h à l'Hôtel Potocki : l'atmosphère est électrique ! Balmain et son directeur artistique Olivier Rousteing dévoilent leur collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2016-2017. Le rendez-vous était immanquable pour de nombreuses célébrités, dont Virginie Ledoyen. L'actrice de 40 ans et future star du film Drôles d'oiseaux s'est rendue au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, toute de Balmain vêtue avec un ensemble veste et pantalon de la pré-collection automne-hiver 2016-2017. Un top et des souliers noirs complétaient sa tenue.

Comme Virginie Ledoyen, Carine Roitfeld (CR Fashion Book), Emmanuelle Alt (Vogue Paris), la superstar italienne Chiara Ferragni et les chanteurs Madison Beer, Nick Jonas et Zayn Malik – venu admirer sa petite amie Gigi Hadid et son amie Kendall Jenner – ont assisté au défilé Balmain.

La bombe Nicki Minaj complétait la liste des invités. Elle a célébré la réussite du show au Manko, situé avenue Montaigne dans le 8e arrondissement, lieu de l'after party Balmain.

Les top models Cindy Bruna, Jourdan Dunn, Sara Sampaio et Winnie Harlow étaient elles aussi de la partie.

Le Jour 3 de la Paris Fashion Week a également été marqué par les shows Chloé, le dernier pour la désormais ex-directrice artistique de la maison, Clare Waight Keller, Rick Owens et Off-White™.

La semaine de la mode continue ce vendredi 3 mars avec au programme le toujours très attendu défilé Christian Dior.