Fast and Furious 8 : Qui est celle qui manipule Vin Diesel ?

Au mois de février 2016, le site Deadline annonçait que Charlize Theron serait la "méchante" du nouvel épisode de la saga Fast & Furious. Une information confirmée depuis, pour le plus grand bonheur des fans de la franchise et des profanes pour cinq raisons, cinq qualités que possède l'actrice américaine d'origine sud-africaine de 41 ans et qui sont éclatantes dans Fast and Furious 8 (en salles le 12 avril).

Talentueuse Charlize

Il y a vingt ans, Tom Hanks l'avait choisie pour jouer dans sa réalisation That Thing You Do!. La superbe blonde se fait remarquer et enchaîne les beaux seconds rôles comme dans L'Associé du diable avec Keanu Reeves et Al Pacino ou encore Celebrity de Woody Allen. Mais c'est en 2003 qu'elle obtient la consécration avec l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans Monster.