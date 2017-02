Fast & Furious 8, Stranger Things, Baywatch... Les bandes-annonces du Super Bowl

Côté septième art, Fast & Furious 8 n'a pas manqué le rendez-vous en servant sur un plateau une bande-annonce survitaminée et absolument démente en termes d'action. Difficile de rivaliser, même si Ghost in the Shell, emmené par une Scarlett Johansson bad-ass, a lui aussi assuré le spectacle. Habitué du genre, la saga Transformers a également frappé très fort avec 50 secondes peuplées d'images et de séquences impressionnantes pour assurer la promotion de The Last Knight, le 5e opus de la franchise.

Tout aussi attendu par les spectateurs, Baywatch (Alerte à Malibu) a lâché de nouvelles images, tout comme Logan, le dernier volet de la franchise Wolverine avec un Hugh Jackman plus torturé que jamais. Les Gardiens de la Galaxie, avec de nouvelles images du Vol.2 des aventures de nos délirants super-héros de l'espace, s'est aussi distingué, tout comme Life qui a profité de l'événement pour dévoiler une intense première bande-annonce dans laquelle Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal enquêtent sur une forme de vie sur Mars. Enfin, A Cure for Life (le nouveau long métrage de Gore Verbinski) et le film d'action John Wick 2 ont également présenté des spots. Autant de vidéos à découvrir dans notre player ci-dessus !