Fast & Furious 9 : Sortie retardée, Dwayne Johnson dézingué par ses co-stars

Crises d'ego, clashs piquants et règlements de comptes... Les comédiens de la saga Fast & Furious continuent de s'écharper violemment, un an après la sortie du dernier volet. Si les relations entre Vin Diesel et Dwayne Johnson s'étaient considérablement dégradées après le tournage du huitième opus, il semblerait que cela soit bien parti pour durer. La preuve avec l'ultime brouille qui déchire les équipes.

Mercredi 4 octobre, les studios Universal ont ainsi fait savoir par l'intermédiaire du site Variety que la sortie américaine de Fast & Furious 9 était repoussée d'un an. Initialement prévu pour le 19 avril 2019, le film débarquera donc au cinéma le 10 avril 2020. Peu de temps après cette annonce, le site du Hollywood Reporter a justifié la nouvelle en affirmant qu'un spin-off mettant en vedette Dwayne Johnson et Jason Statham était en préparation et qu'il sortirait en 2019, soit quelques mois avant le neuvième volet de Fast & Furious.

Une priorité qui ne satisfait pas tout le monde, à commencer par Tyrese Gibson. Sur Instagram, l'acteur de 38 ans (qui incarne le rôle second de Roman Pearce) a déchargé sa colère en pointant du doigt Dwayne Johnson. "Félicitations @TheRock (...) pour avoir fait de la franchise Fast and Furious quelque chose autour de TOI", a-t-il écrit, amer.