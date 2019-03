Faustine Bollaert célébrée par son mari Maxime Chattam : "La magie existe..."

L'écrivain Maxime Chattam, spécialiste du thriller en France, est un homme amoureux.

Ce 20 mars 2019, à l'occasion des 40 ans de son épouse Faustine Bollaert, celui à qui l'on doit les romans Le Signal et L'Appel du néant (Albin Michel) s'est saisi de son compte Twitter et a écrit : "La magie existe, Faustine me le prouve chaque jour. Joyeux anniversaire ma moitié." Un message très touchant qui a dû faire très plaisir à la maman d'Abbie (6 ans) et Peter (4 ans), les deux plus belles preuves de l'amour entre le romancier à succès et l'animatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2).

Interrogé en tout début d'année 2019 par nos confrères du Figaro sur l'impact de sa femme sur sa carrière, Maxime Chattam avait expliqué : "Quand j'ai rencontré ma femme, j'écrivais sept jours sur sept. Je vivais assez mal mon succès alors que beaucoup d'auteurs talentueux ne gagnaient rien. Il fallait que j'écrive tout le temps, que je justifie ce succès. Je culpabilisais, expliquait le romancier de 43 ans. Ma femme m'a dit : 'Je ne veux pas être celle qui a tué le romancier mais tu dois penser à vivre aussi.' Et elle m'a reconnecté à mes émotions. Mes personnages étaient humains mais moi j'étais coincé."

Grâce à la belle Faustine, Maxime Chattam est un homme heureux.