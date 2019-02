Faustine Bollaert : Comment son mari et ses enfants la soutiennent au quotidien

Dans l'émission Ça commence aujourd'hui (France 2), Faustine Bollaert écoute les témoignages, souvent bouleversants, de ses invités. Des confidences qui résonnent parfois en elle et la bouleversent. Interviewée par TV Magazine, la présentatrice s'est confiée sur ces tournages compliqués et révèle ce qui lui permet de tenir le coup.

Faustine Bollaert a parfois du mal à garder de la distance avec les témoignages de ses invités. Comme elle le raconte, en novembre dernier, elle a par exemple connu un "moment de fléchissement" à la suite d'une émission qui l'avait "retournée personnellement". "Stéphanie Guérin, ma productrice, a fait en sorte que les sujets suivants soient plus heureux", explique-t-elle.

Si Faustine Bollaert peut compter sur le soutien de ses collègues, c'est aussi le cas avec ses proches. D'ailleurs, c'est grâce à ses enfants et à son mari, l'écrivain Maxime Chattam, qu'elle arrive à faire face aux confidences les plus dures. "J'ai instauré un rituel après mes sessions d'enregistrement : je rentre chez moi, je me reconnecte à mes enfants, à ma vie, et j'évacue le trop plein d'émotions. Je me plonge dans des jeux avec ma fille et mon fils." Et d'ajouter : "Mon mari à une oreille attentive, il m'écoute de longues heures quand je lui explique pourquoi tel ou tel sujet a une résonance en moi."

"Dans l'empathie totale avec les gens", comme l'a aussi expliqué à Télé 7 Jours, la maman d'Abbie (5 ans et demi) et Peter (3 ans et demi) n'a pas caché "être allé voir quelqu'un pour parler" après la diffusion d'un numéro de Ça commence aujourd'hui, justement diffusé en novembre. Le métier d'animateur est parfois bien difficile...