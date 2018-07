Faustine Bollaert convoitée : La demande gênante d'un fan

Faustine Bollaert profite de ses vacances au Canada avec son mari Maxime Chattam et ses enfants Peter (3 ans) et Abbie (5 ans) après une saison bien remplie. Un séjour que l'animatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2) partage avec ses abonnés sur Twitter. Et cela fait semble-t-il perdre la tête à certains de ses abonnés !

Lundi 30 juillet 2018, la belle brune de 39 ans a dévoilé que l'un de ses admirateurs lui avait fait une proposition assez gênante. "Bonjour. J'adore votre travail et votre beauté. Pourriez-vous me faire un selfie avec la bouche grand ouvert s'il vous plaît ? Ce serait super sympa de votre part", a écrit l'homme en question. Une demande à laquelle Faustine Bollaert a répondu avec beaucoup d'humour : "Heu... habillée ou pas ?"