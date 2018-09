Faustine Bollaert : D'où provenaient ses étranges figurines squelettiques ?

Faustine Bollaert fêtait le 1er septembre 2018 les six ans de son union avec son mari Maxime Chattam. Le couple s'était dit "oui" en 2012 à Paris. Pour marquer ses noces de chypre, l'animatrice de Ça commence aujourd'hui (émission diffusée du lundi au vendredi sur France 2 à 14h) a publié une photo plutôt morbide sur les réseaux sociaux sur laquelle apparaissaient deux squelettes amoureux se tenant par la main. En légende, la phrase suivante : "À la vie, à la mort."

Avec cette illustration quelque peu macabre, Faustine Bollaert faisait honneur à son époux – romancier connu pour son univers sombre et chaotique –, laissant toutefois les internautes perplexes. Ces derniers se sont d'ailleurs amusés à retrouver l'origine de cette photo, et certains ont mis le doigt dans le mille. Sur Twitter, la jolie brune de 39 ans a révélé la provenance des deux poupées morbides, en félicitant au passage les détectives en herbe : "Bravo à ceux qui avaient deviné hier que les jolies figurines squelettiques, partagées ici, se trouvaient bien en haut de notre gâteau de mariage... on ne se refait pas."

Visiblement, Faustine Bollaert et Maxime Chattam s'imaginent bien vieillir de la sorte. Avec cet humour décalé, ils démontrent une nouvelle fois leur complicité. Récemment, la maman de d'Abbie (5 ans) et de Peter (3 ans) se confiait sur leur relation basée sur la communication. Une condition essentielle à leur bonheur.