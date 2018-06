Faustine Bollaert : Elle copie la coupe de cheveux de Tokyo (La Casa de Papel) !

C'est une Faustine Bollaert radieuse qui s'affiche sur les réseaux sociaux. La présentatrice de France 2 qui anime vos après-midis avec l'émission de témoignages, Ça commence aujourd'hui, a profité d'un moment de répit pour dévoiler son nouveau look. Elle apparaît avec une frange et les cheveux au carré. La photo est accompagnée de la légende : "C'est le grand saut ! Vous aimez ??? Tokyo tiens-toi prête !!! Merci à mon super coiffeur/meilleur ami qui m'a poussé un peu..."

En plus d'avouer avoir eu du mal à procéder à ce changement capillaire, Faustine Bollaert n'hésite pas à défier le personnage fictif Tokyo, découverte dans la série Netflix La Casa de papel. Et pour cause, leurs coupes de cheveux se ressemblent comme deux gouttes d'eau ! Mais l'ancienne animatrice du Meilleur Pâtissier sur M6 devra s'accrocher pour jouer la concurrence, car l'actrice espagnole, Úrsula Corberó, est la reine de la transformation. Blonde, brune, rousse, long, court... Elle ne s'arrête pas à un seul style.

Quoi qu'il en soit, Faustine Bollaert débute l'été du bon pied et fait souffler un vent de fraîcheur après avoir reçu la bonne nouvelle d'une reconduction pour Ça commence aujourd'hui. Elle va aussi rejoindre la production de France 4 pour animer un nouveau programme à la rentrée.