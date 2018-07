Faustine Bollaert en vacances : "La guerre est déclarée" avec son mari

C'est enfin les vacances pour Faustine Bollaert. Après une année bien remplie avec plusieurs émissions à succès comme Ça commence aujourd'hui ou plus récemment À table !, la jolie brune s'est enfin offert du repos bien mérité.

Mariée et maman de deux enfants, Abbie (5 ans) et Peter (2 ans), la présentatrice télé a vu les choses en grand pour les vacances cet été et même en très grand puisqu'elle s'est envolée avec sa toute sa famille pour le Canada ! Et d'après les premières photos de Faustine Bollaert partagées sur Instagram, ce voyage a tout l'air d'être une vraie expédition. Entre paysages à couper le souffle, rencontres avec des écureuils, breaks au bord d'un lac ou encore selfies avec des élans, ils n'ont pas l'air de s'ennuyer.

Avec son compagnon, Maxime Chattam, Faustine s'est même lancée dans une guéguerre de photos embarrassantes. Et, c'est l'animatrice de France 2 qui a lancé les hostilités en se moquant gentiment de sa moitié à travers un cliché sur lequel il prend la pose près d'un ours en peluche : "Un ours et une grosse peluche !", écrit-elle en légende.

Il n'en fallait pas plus pour que le père de ses enfants riposte à son tour. "Donc la guerre est déclarée", avait-il lâché avant d'afficher sa femme sur Twitter, visiblement en pleine bataille avec les moustiques : "Mme Chattam en promenade dans la forêt, a oublié son anti-moustique." Voilà un voyage qui devrait rester ancrer dans leurs mémoires !