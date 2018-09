Faustine Bollaert et son mari inséparables : "Son écoute m'est essentielle"

Faustine Bollaert fait sa rentrée ce lundi 3 septembre 2018. A la tête de son émission quotidienne Ça commence aujourd'hui (France 2), elle rempile pour une deuxième saison du lundi au vendredi à 14h. A cette occasion, l'animatrice de 39 ans a accepté de s'entretenir avec Télé Star. Souvent amenée à traiter de sujets sensibles sur son plateau, Faustine Bollaert explique son secret pour gérer ses émotions. "Les sujets trouvent souvent des résonances dans ma vie de femme, de mère ou d'épouse... J'ai compris que j'avais de la chance d'avoir une vie personnelle équilibrée", lit-on dans les colonnes de l'hebdomadaire.

"Après les enregistrements, je me reconnecte à ceux que j'aime : mes enfants [Abbie, 5 ans et Peter, 3 ans NDLR] et mon mari [l'écrivain Maxime Chattam NDLR]" poursuit-elle avant de conclure en toute sincérité : "Ces liens affectifs font ma solidité. Et mon truc, c'est de parler à mon mari. Quand je rentre, j'évacue tout ce qui m'envahit pendant deux ou trois heures. Son écoute m'est essentielle. Je vide la cuve, sinon j'exploserais."

Cette complicité qu'elle partage avec son mari n'est pas surprenante. Faustine Bollaert fait souvent honneur à l'homme de sa vie comme samedi 1er septembre. La jolie brune fêtait leurs six ans de mariage en postant une image de deux cadavres amoureux se tenant la main. On pouvait également lire la phrase suivante : "A la vie, à la mort." L'amour, le vrai !

