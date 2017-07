Faustine Bollaert, la finale du Meilleur Pâtissier : C'est sa dernière sur M6 !

Ce 5 juillet 2017, les téléspectateurs du Meilleur Pâtissier : Spéciale célébrités 2 vont assister à une grande dernière, celle de Faustine Bollaert sur M6.

En effet, en partance pour France 2 où elle devrait animer prochainement une émission testimoniale les débuts d'après-midi, Faustine Bollaert (38 ans) fera sa dernière apparition sur la 6 ce mercredi, à la tête du programme gourmand. À la rentrée, la compagne de l'écrivain Maxime Chattam sera remplacée par Julia Vignali (41 ans), compagne du comédien Kad Merad.

Rappelons que cette décision de quitter M6 n'a pas fait que des heureux du côté des équipes du Meilleur Pâtissier. Le chef étoilé Cyril Lignac n'a pas hésité à faire part de sa déception il y a quelques semaines lors d'un entretien avec TV Magazine. "Je l'ai appris il n'y a pas longtemps et cela a forcément été une déception. On adorait Faustine, elle faisait partie de l'équipe, cela se passait très bien. Cela faisait cinq années qu'on faisait l'émission ensemble. Forcément, quand elle a dit 'Je m'en vais', cela a mis un coup à toute l'équipe. Nous, on est très famille, on est une tribu et on avance comme ça. Après, Faustine a fait le choix de partir, c'est comme ça. Je souhaite la bienvenue à Julia et je suis sûr que cela va très bien se passer", avait-il commenté sans langue de bois.

Lors de cette finale de la 2e édition du Meilleur Pâtissier : Spéciale célébrités, Faustine Bollaert aura pour mission d'annoncer qui de Camille Cerf, Ariane Brodier ou Jean-Marc Généreux sera désigné comme étant le meilleur derrière les fourneaux. Le célèbre Philippe Conticini sera aussi de la partie pour épauler les jurés Mercotte et Cyril Lignac.