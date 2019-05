Faustine Bollaert : La nouvelle passion effrayante de sa fille Abbie

Lundi 13 mai, Faustine Bollaert a raconté une drôle d'anecdote à Anne-Elisabeth Lemoine, lors de son passage dans C à vous (France 5). La belle brune de 40 ans dévoilait son premier rendez-vous... dans un ancien hôpital psychiatrique abandonné ! "On a passé notre après-midi à regarder les vieilles radios qui traînaient, à essayer de passer dans des petits passages secrets dans cet hôpital désaffecté qui faisait très très peur et du coup j'ai dû me blottir dans ses bras, ça a dû commencer comme ça", a-t-elle déclaré.

Invité en janvier dernier, son mari avait également évoqué ce moment durant lequel il s'est rendu compte que Faustine Bollaert était la femme de sa vie : "On monte sur le toit, on s'allonge et je lui dis : 'Voilà, maintenant on va regarder les étoiles au milieu d'un environnement où les fous ont grandi.' Elle m'a regardé avec des grands yeux et a dit que c'était très sympathique. Je me suis dit : 'Faut que je l'épouse, cette femme !'"

Pour rappel, le couple a aussi un fils, Peter (3 ans).