Faustine Bollaert, maman heureuse : Son tendre message à Abbie pour ses 5 ans

Faustine Bollaert est une maman comblée.

Le 18 juillet 2018, l'ex-animatrice du Meilleur Pâtissier sur M6 qui fait désormais les belles audiences de France 2 avec Ça commence aujourd'hui ! mais aussi À table ! a posté un adorable cliché de sa fille aînée, la petite Abbie tout juste âgée de 5 ans, fruit de ses amours avec l'écrivain Maxime Chattam.

Sur Twitter, Faustine Bollaert a écrit en légende de celui-ci : "Elle file si vite vers la vie... 5 ans que tu rayonnes, que tu ris, que tu aimes. Bon anniversaire mon amour." Naturellement, Faustine a proposé aux twittos de découvrir sa fille mais pas son visage. Ainsi, on a pu voir la fillette de Faustine et Maxime de dos, mignonne dans sa robe fleurie, en train de marcher en pleine nature. "Bon anniversaire à la petite puce !", "C'est beau l'amour d'une maman", "Joyeux anniversaire à votre fille", "Excellente journée à vous et profitez de votre journée, ne vous prenez pas la tête, ce jour prouve qu'il faut vivre les moments importants ", a pu lire celle qui est aussi la maman d'un petit Peter (bientôt 3 ans) dans les commentaires.

Trois jours plus tôt, à l'occasion de la finale de la Coupe du monde de football remportée par nos Bleus, Faustine Bollaert avait cette fois publié un cliché de son petit garçon vêtu de bleu. "Il a vibré... comme nous avions vibré. Merci pour eux... pour nous. Que c'est bon de voir son pays si heureux", avait-elle statué.