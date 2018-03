Faustine Bollaert méconnaissable dans Premiers Baisers : L'animatrice amusée

Entre Faustine Bollaert et la télévision, c'est une grande histoire d'amour. Son premier job, elle l'a décroché dans une célèbre sitcom signé AB Productions qui a débuté en 1991 : Premiers Baisers.

Comme la femme de Maxime Chattam l'a expliqué dans Les Enfants de la télé (France 2), ce dimanche 11 mars 2018, l'une de ses cousines était casteuse pour la boîte de production. Elle lui proposait donc régulièrement de faire des apparitions dans la série : "C'était avec ça que je faisais mon argent de poche. J'avais 16 ou 17 ans et au lieu de faire du baby-sitting, on me proposait d'aller faire la fille derrière. Et même que quand on parlait, on était plus payés. Un jour je me souviens on me disait : 'Elle est où Annette.' Et je répondais : 'Elle est partie à la cafet'.' Et paf, 50 francs de plus."

Les téléspectateurs ont ensuite pu découvrir une séquence dans laquelle l'ancienne employée du groupe M6 entre dans la célèbre cafet' à laquelle se rendait Justine (Camille Raymond) et ses amis. Et on peut dire que l'animatrice de 38 ans est méconnaissable. "C'est drôle, comment vous avez réussi à retrouver ça ? J'avais 16 ans je pense", a réagi cette dernière.

C'est en 2002 que Faustine Bollaert a connu sa première expérience en tant qu'animatrice, sur France 3. Elle était alors chroniqueuse de l'émission Côté Vacances, animée par Alexandre Devoise. L'année suivante, elle co-anime avec Stéphane Basset le jeu Décrochez vos vacances (France 3) et devient chroniqueuse dans Culture Pub (M6).

En 2005, c'est dans Vivement dimanche prochain qu'elle officie, au côté de Michel Drucker. Une expérience qui l'a fait connaître du grand public. Elle est alors davantage sollicitée et accepte la proposition de W9 d'animer sa télé-réalité Dilemme, en 2010. M6 lui propose ensuite d'être aux commandes d'Accès Privé (2011-2012), 100% Mag (2012-2014), Le Meilleur Pâtissier (2012-2016) ou encore Rising Star (2014).

La belle brune a quitté le groupe M6 la saison passée afin d'animer Ça commence aujourd'hui, une émission de témoignages, sur France 2. La suite, on la découvrira prochainement.