Faustine Bollaert : "Oui, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique..."

C'est une Faustine Bollaert sans tabou qui était invitée dans les Terriens du samedi (C8) face à Thierry Ardisson, samedi 4 mai 2019. Interrogée sur son recours à la chirurgie esthétique, l'animatrice qui cartonne dans Ça commence aujourd'hui (France 2) s'est expliquée.

Alors que Laurent Baffie se moquait du bouquet de fleurs en arrière-plan sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, trouvant les fleurs "en plastique, comme son animatrice", Faustine Bollaert a répliqué. L'épouse de l'écrivain Maxime Chattam a alors assuré être "100% naturelle" !

Une affirmation qui n'a pas totalement convaincu Thierry Ardisson... L'homme en noir de 70 ans a alors demandé à son invitée si elle n'avait jamais modifié une partie de son corps via la chirurgie esthétique. "Si, si, si ! Mais je ne dirais pas quoi", a lancé Faustine Bollaert, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une augmentation mammaire. "C'est fou ! Les hommes, on leur dit qu'on a fait un petit truc, et tout de suite ils regardent vos seins !", s'est-elle exclamée.

Enfin, face à un Thierry Ardisson insistant, la belle brune de 40 ans a fini par révéler ce qu'elle a changé grâce à la chirurgie esthétique ! "Je me suis fait opérer des paupières parce que j'avais les paupières tombantes", a-t-elle confié. Une confidence sans tabou de la part de l'animatrice. Au cours de l'émission, Faustine Bollaert a également évoqué son bonheur de vivre aux côtés de son amoureux Maxime Chattam, avec qui elle a deux enfants : Abbie (5 ans) et Peter (3 ans).