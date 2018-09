Faustine Bollaert : Pourquoi elle ne s'expose pas avec son mari

Ce vendredi 7 septembre 2018, le magazine Voici publie un nouveau numéro de son hebdomadaire. On y retrouve entre autres une longue interview de Faustine Bollaert. À l'occasion de la rentrée et de la reprise de son émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, la jolie brune de 39 ans évoque d'une part ce qui fait la force de son programme mais elle se livre aussi sur sa vie privée et plus particulièrement sur son histoire d'amour avec Maxime Chattam. Les tourtereaux célébraient d'ailleurs récemment leurs six ans de mariage.

Le couple se rencontre il y a sept ans lors d'une émission sur Europe 1, et c'est le coup de foudre. Ensemble, ils sont les heureux parents d'Abbie (5 ans) et Peter (3 ans). Si leur quotidien apparaît merveilleux, pas question toutefois pour Faustine Bollaert de surexposer sa vie privée : "On a posté que deux fois des photos de nous deux ensemble. On ne veut pas que notre histoire d'amour devienne un produit ou de la communication."

En revanche, lorsqu'il s'agit de s'étendre sur la complicité et l'amour qu'ils partagent, elle ne tarit pas d'éloges : "C'est l'homme le plus solaire que je connaisse ! Nous sommes très complémentaires. Lui était un homme sombre assumé qui avait envie de s'ouvrir à la famille et au soleil, alors que moi, sous mon apparence solaire, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne mon côté noir..."

Difficile à imaginer un côté noir chez Faustine Bollaert et pourtant, elle admet avoir toujours été intéressée par "le sombre", un point commun avec son mari écrivain de polars : "Les gens s'étonnent que je partage la vie d'un homme attiré par le morbide et le glauque, mais il faut savoir que j'étais une ado attirée par le sombre." Voilà un tandem bien assorti !

