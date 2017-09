Faustine Bollaert se dévoile en mariée pour ses noces de bois avec Maxime

Les années passent mais les souvenirs appartenant à ce jour si spécial se s'effaceront jamais. Il y a cinq ans, le 31 août septembre 2012, Faustine Bollaert et Maxime Chattam scellaient leur amour au cours d'un mariage un peu particulier. C'est à l'occasion de ce cinquième anniversaire de mariage, aussi appelé noces de bois, que la nouvelle animatrice de France 2, qui a quitté M6 pour prendre les commandes d'une nouvelle émission hebdomadaire baptisée Ça commence aujourd'hui, ressort une photo de ses archives personnelles.

Nostalgique de ce grand jour synonyme de bonheur immense, l'animatrice de 38 ans a posté une photo de son mariage sur Twitter et le message "5 ans...." accompagné d'un coeur. Habillée de sa robe et d'un long voile, Faustine Bollaert marche au côté de Maxime Chattam, dans un décor pour le moins inhabituel. Pas de parc fleuri et d'allées romantiques, les jeunes époux se trouvent dans une ambiance gothique... Rien de plus normal puisque l'animatrice et le romancier sont tous les deux passionnés par cet univers sombre.