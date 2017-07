Faustine Bollaert sublime en bikini : La maman d'Abbie et Peter au top !

Faustine Bollaert profite actuellement de vacances d'été bien méritées pour se ressourcer entourée de sa tribu. Après une saison riche en rendez-vous à la télé et à la radio (M6 et France Bleu), la compagne de l'écrivain Maxime Chattam et maman d'Abbie (4 ans) et Peter (2 an) se prélasse au soleil... et se dévoile en bikini, pour notre plus grand plaisir !

Dimanche 23 juillet, l'animatrice de 38 ans a en effet fait sensation sur Twitter en publiant une photo d'elle-même en pleine relaxation dans la piscine de son lieu de vacances. En légende du cliché la montrant rayonnante et le corps parfaitement dessiné dans un bikini noir, la jolie maman indiquait simplement : "TOUT VA BIEN!!! Baisers d'été..."

Le lendemain, Faustine partagait un autre moment intime avec ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux : le 2e anniversaire de son fils Peter. En légende d'une photo où l'on voyait son petit dernier en train de profiter de la même piscine un chapeau vissé sur la tête, Faustine commentait : "Mon Peter, te voilà un 'grand' petit monsieur de 2 ans... Mon coquin, mon câlin... Je suis si fière d'être ta maman. Bon anniversaire mon bébé."

Faustine Bollaert a bien raison de profiter de vacances familiales rimant avec tranquillité. En septembre, la jolie trentenaire fera effectivement sa rentrée sur France 2 aux commandes d'une toute nouvelle émission testimoniale intitulée Ça commence aujourd'hui !