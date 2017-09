Faustine Bollaert, très émue par un témoignage, fond en larmes sur France 2

Jeudi 28 septembre 2017, Faustine Bollaert a eu beaucoup de mal à dissimuler son émotion dans son nouveau talk-show, Ça commence aujourd'hui, sur France 2 en début d'après-midi. Alors que le jeune Mel (22 ans et transgenre) évoquait son histoire personnelle, sa transition vers le sexe masculin et ses aspirations, l'animatrice de 38 ans a craqué...

En effet, quand Mel a plus particulièrement évoqué son souhait de ne pas choisir lui-même son prénom masculin - il souhaite, symboliquement, que ses parents le fassent -, la maman d'Abbie (4 ans) et Peter (2 ans) a réagi avec des sanglots dans la voix : "C'est magnifique... Je suis émue parce que je trouve ça très joli... Voilà, c'est tout. En tant que parent, je trouve ça très touchant... pardon !"

Il faut dire que c'est avec beaucoup de maturité et d'empathie que Mel venait d'expliquer à l'animatrice sa philosophie. "J'aurais aimé que mes parents choisissent, donc j'attends que mes parents choisissent. Je me mets à leur place, je me mets à la place de tous les parents qui ont des enfants transgenres, je pense qu'ils doivent avoir peur de perdre leur enfant, d'avoir l'impression d'être face à un étranger et pas face à l'enfant que l'on a mis au monde... Je ne veux pas que mes parents ressentent ça, je suis toujours leur enfant et par le biais du fait de leur faire choisir mon prénom, j'aimerais qu'ils aient toujours ce sentiment. Ils ont choisi mon nom de naissance, pourquoi pas mon prénom masculin pour ma vie à venir ?", avait-il expliqué.

Une séquence très émouvante à découvrir dès à présent dans notre player vidéo !