Fauve Hautot (DALS) blessée à la clavicule : Elle donne de ses nouvelles...

Seulement, en légende de l'image, la jeune femme a précisé que sa blessure datait du 9 juin dernier. Et trois mois plus tard, elle semble aller beaucoup mieux. Toutefois, Fauve Hautot ne pourra reprendre la danse que "dans un mois". En commentaire, elle a même assuré qu'elle serait bel et bien "là en septembre". Bien qu'on sache que le programme phare de TF1 devrait débuter à l'automne, rappelons qu'aucune date de lancement de la saison 8 de Danse avec les stars n'a pour l'heure été précisée.

Si Fauve Hautot rempilera pour DALS 8, un autre membre du jury a annoncé son départ du télé-crochet. Marie-Claude Pietragalla a en effet indiqué qu'elle quittait l'émission. Et elle n'est pas la seule. Laurent Ournac, qui coanimait le show avec Sandrine Quétier, tire lui aussi sa révérence, à l'instar de la danseuse Emmanuelle Berne qui intègre l'équipe de la version sud-américaine de l'émission.

Côté candidats, le casting se dessine peu à peu. Si Arielle Dombasle et Sinclair ont d'ores et déjà officialisé leur participation à Danse avec les stars 8, d'autres noms circulent. D'après nos confrères de Télé Star, la miss météo de TF1 Tatiana Silva et l'ex-talent de The Voice Kids 2 Lenni-Kim auraient également signé.

Le champion de natation Camille Lacourt, la comédienne Joy Esther (Nos chers voisins), Élodie Gossuin (Miss France 2001 et animatrice radio), l'acteur Agustin Galiana qui campe Adrian dans la série Clem ainsi que le couple formé par Hapsatou Sy et Vincent Cerutti seraient eux aussi au casting.