Fauve Hautot : Elle obtient enfin son permis de conduire et se fait charrier

Les danseurs et amis de longue date Christophe Licata et sa femme Coralie, Jordan Mouillerac, Maxime Dereymez, Katrina Patchett et Fauve Hautot sillonnent actuellement les régions de France pour assurer des shows enflammés à l'occasion de leur tournée d'été. Mais ce mardi 7 août, les piliers de Danse avec les stars ont fêté un tout autre événement.

En effet, la jolie rousse de 32 ans qui a fait vibrer pendant de longues années la compétition de TF1, à la fois en tant que danseuse mais aussi en tant que membre du jury, a passé un nouveau cap : elle a obtenu son permis de conduire ! C'est dans sa story Instagram que Fauve Hautot s'est vantée d'avoir enfin la liberté de se déplacer derrière un volant en partageant une vidéo d'elle à l'oeuvre : "J'ai mon permis !", s'écrie-t-elle.

Pour son premier voyage, la belle a embarqué avec elle Christophe Licata et sa compagne ainsi que Jordan Mouillerac. Le papa de Livio a d'ailleurs été taquin avec sa consoeur de cha-cha : "On est tous les fesses serrées mais elle s'en sort bien", a-t-il lâché, amusé.

Fauve Hautot aura attendu longtemps avant de passer son permis, et même deux ans de plus que ce qu'elle avait prévu comme elle l'expliquait à Télé Z en 2015 : "J'ai 29 ans et j'ai juré de l'avoir avant 30 ans." Mieux vaut tard que jamais.

Heureusement, Fauve assure beaucoup plus sur le parquet. Elle sera d'ailleurs de retour en tant que danseuse dans l'émission qui sera désormais présentée par Camille Combal à l'automne prochain. La nouvelle saison de Danse avec les stars s'annonce d'ores et déjà plus sexy et glamour que jamais avec des personnalités au casting telles qu'Iris Mittenaere, Carla Ginola ou encore la star américaine Pamela Anderson.