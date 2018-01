Fauve Hautot et Hajiba Fahmy illuminent le Festival Ciné Corps

Mardi 30 janvier, le complexe Majestic Passy accueillait l'inauguration de la 7e édition du festival de cinéma Ciné Corps. Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient conviées, à commencer par les danseuses professionnelles Fauve Hautot et Hajiba Fahmy.

Sur le photocall du festival, on a donc pu voir les deux belles danseuses de Danse avec les stars, Fauve Hautot et la nouvelle recrue Hajiba Fahmy, mais son complice Camille Lacourt, avec lequel elle a récemment participé à la 41e édition du Prix The Best... On a aussi pu voir l'ancien mannequin Victoire Maçon Dauxerre, la Miss Ile-de-France 2017 Lison Di Martino, la chanteuse Indra, la chroniqueuse et comédienne Gyselle Soares ou encore le créateur Christophe Guillarmé...

Le festival Ciné Corps est une programmation de films sur le corps et ses possibles à travers la danse. Réalisatrice de films sur la danse, Virginie Combet a créé un événement pointu, exigeant et accessible à tous. La première édition a eu lieu en 2012 et le festival s'est depuis étendu à Rennes et à Montréal.

Thomas Montet