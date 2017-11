Fauve Hautot et Katrina Patchett : Duo glamour face à Eric Dane pour ses 45 ans

Jeudi 9 novembre 2017, la nouvelle chaîne Warner TV a été lancée en France dans les Offres Canal. À cette occasion, une soirée a été organisée à Paris. Plusieurs célébrités s'y sont rendues.

Piscine à balles, punching ball... Warner a proposé à ses invités de s'amuser comme de grands enfants. Une ambiance sympathique qui a notamment attiré Fauve Hautot, jurée de Danse avec les stars, et Katrina Patchett, danseuse dans le programme. Elles ont pu croiser Laurie Cholewa, qui a pris la pose dans son bain de balles, la belle actrice et humoriste Ornella Fleury, la chanteuse Anaïs Delva, l'actrice de la série Nina Alix Bénézech (qui sera d'ailleurs à l'affiche de The 15:17 to Paris, film de Clint Eastwood produit par Warner) ou encore Claudia Tagbo.

Du côté des hommes, le rappeur Veysel Gelin, l'acteur Thierry Godard, les journalistes Maxime Guény (TPMP) et Hugo Clément (Quotidien) ont fait le déplacement. Mais la vraie star de la soirée était Eric Dane. Le docteur Mark Sloan de la série télévisée médicale Grey's Anatomy (2006-2012) y a fêté en grande pompe ses 45 ans. Un gâteau servi visiblement par une femme déguisée en Catwoman avait été préparé pour l'occasion.