Fauve Hautot et les VIP s'éclatent avec les Airnadette

Vendredi 16 mars, le groupe Airnadette donnait une représentation de son nouveau spectacle intitulé Le pire contre-attaque, sur la scène du Trianon, à Paris. Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient conviées.

Après six ans de tournée et plus de 300 000 spectateurs avec La Comédie Musiculte, Airnadette est de donc retour avec son nouveau spectacle : Le Pire contre-attaque. Pour applaudir ce show de 1h20, on a pu compter sur la belle danseuse Fauve Hautot, Bruce Toussaint, Bruno Gaccio ainsi que Pascal Légitimus, Ariel Wizman (ami et collaborateur de Daphné Bürki, compagne de Gunther Love membre des Airnadette), Darren Tulett et sa femme Magali Falconetti...

Le groupe, composé de Jean-Françoise, M-Rodz, Gunther Love, Chateau Brutal, Moche Pitt et Scotch Brit a fait appel au chorégraphe Julien Derouault (compagnon et collaborateur de Marie-Claude Pietragalla) pour les danses.

Le pitch : "L'un des membres du groupe a disparu ! Les Airnadette se lancent alors à sa recherche dans une aventure spatio-temporelle et se retrouvent pris entre les griffes d'un type vraiment pas très sympa..."

"Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz du web, tubes interplanétaires, ce que l'industrie culturelle a produit de marquant depuis ces 70 dernières années s'y retrouve mélangé, encastré, compressé et resservi avec humour, anachronisme et poésie. Bowie y donne la réplique à Sylvester Stallone, Macron y croise Jean-Claude Duss, Star wars flirte avec Norman fait des vidéos ou La Reine des Neiges. Le tout ponctué par les riffs percutants d'AC/DC, la pop sucrée de Taylor Swift, les envolées lyriques de Lara Fabian ou le flow irremplaçable de RUN DMC... the best of pop culture", promet le groupe.

Thomas Montet