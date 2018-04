Fauve Hautot filmée par son chéri dans un tango torride pour Plaza Francia

Un pont entre l'Argentine et la France, un mariage entre le tango et l'électro, c'est l'ADN de Gotan Project. Deux de ses membres, Eduardo Makaroff et Christoph H. Müller, reviennent avec le second album de leur projet Plaza Francia. Intitulé Plaza Francia Orchestra, ce disque continue d'explorer les mariages possibles du tango. Le premier extrait, Te Prohíbo, est interprété par María Muliterno. Le clip, un petit bijou, met en scène Fauve Hautot dans un cabaret parisien des années 1940 devant la caméra de son compagnon, Jules Renault.

Nouveau défi pour la danseuse et juge de l'émission Danse avec les stars : donner vie à l'univers de Plaza Francia dans le clip Te Prohíbo. Fauve Hautot et son chéri réalisateur Jules Renault ont imaginé ce bar de théâtre dans lequel la jeune femme évolue auprès du danseur Jeremy Braitbart, spécialiste du tango argentin. Fauve ne se contente pas d'incarner cette serveuse au sang chaud qui règle ses comptes en mouvements de danse, elle signe également la chorégraphie du clip qui force l'admiration. Ses fans seront ravis de la retrouver dans ce rôle de "voyou sensuelle" qui lui va si bien.

Pour ce nouvel album, Eduardo Makaroff et Christoph H. Müller se sont entourés de trois voix. Outre María Muliterno, on retrouve sur l'album l'artiste portugaise Lura et la Française Catherine Ringer. Cette dernière faisait déjà partie de l'aventure du premier album il y a quatre ans. Ringer, actuellement en tournée avec son deuxième album solo, Chroniques et Fantaisies, avait accompagné Plaza Francia sur toute leur première tournée, immortalisée sur l'album Live Re Expérience en 2015.

Plaza Francia Orchestra est attendu le 1er juin. Le duo partira en tournée cet été et donnera un grand concert parisien le 11 octobre 2018 à La Cigale.