Fauve Hautot, sa confidence sexuelle : "Il faudrait que je fasse attention"

Fauve Hautot devrait y réfléchir à deux fois avant de faire des confidences coquines lors de ses prochaines interviews.

La belle jurée de Danse avec les stars, à l'affiche de la comédie musicale Saturday Night Fever qui se joue depuis le 9 février dernier au au Palais des Sports de Paris, a en effet expliqué au cours d'une interview pour TV Mag qu'elle était surprise que ses déclarations sur sa vie sexuelle faites àAlessandra Sublet et Enora Malagré aient fait autant de bruit.

La rousse incendiaire a admis n'être "gênée de rien" et se livrer sans filtre. Il lui arrive donc parfois de faire des confidences qu'elle aurait préféré garder pour elle : "Je suis tellement nature et je n'ai tellement pas de filtre. Quand je papote, je papote beaucoup. Il faudrait que j'arrive à resserrer mais du coup c'est ça qui m'emmerde, ça veut dire contrôler tout." Et de préciser que "ça [l]'emmerde que ces derniers jours on ne parle d'[elle] que pour ça" : "Il faudrait que je fasse attention à ce que je dis." Fauve Hautot ne regrette pas pour autant d'avoir une nouvelle fois évoqué l'endroit le plus insolite où elle a fait l'amour lors de son passage dans Le Van (CSTAR) lundi dernier.

Pour rappel, la petite amie de Jules avait révélé avoir déjà fait l'amour sur un trottoir lors de sa venue dans Action ou vérité (TF1) le 9 septembre dernier. Une anecdote sur laquelle elle s'est davantage épanchée auprès d'Enora Malagré dans Le Van, le 20 février : "J'avais déjà dit sur un trottoir mais en fait, c'était pas sur un trottoir, c'était sur une espèce de rond-point. Ça avait été repris, donc je rectifie le truc ! C'était en extérieur sur un rond-point dans le Sud... On s'était râpé le dos... mais c'était rigolo ! Je sais même plus où c'était, j'avais bu et tout !"