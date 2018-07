Faye Dunaway, 77 ans : Nouvelle égérie de Gucci !

Le règne des enfants de stars sur la planète Mode touche-t-il à sa fin ? Gucci est en passe de renverser la tendance grâce à ses nouvelles égéries. Après Tippi Hedren, grand-mère de Dakota Johnson, c'est Faye Dunaway (77 ans) qui devient égérie de la maison italienne...

Gucci profite de l'été et des vacances pour faire trembler la modosphère. La marque du groupe Kering vient de dévoiler les images de sa nouvelle campagne publicitaire pour son nouveau sac, le "Sylvie". Faye Dunaway partage la vedette avec l'actrice et chanteuse française Soko.

Faye et Stéphanie (le vrai prénom de Soko) jouent une mère et sa fille sur les photos et vidéos de cette campagne réalisée par la photographe et vidéaste Petra Collins.

Elles y portent le "Sylvie", déjà disponible en boutiques et sur le site de Gucci, ainsi que les pièces de la pré-collection automne 2018 conçue par le directeur artistique de la griffe, Alessandro Michele.