Faye Dunaway et Warren Beatty : Le couple mythique rate son passage aux Oscars

Il y a cinquante ans, Faye Dunaway et Warren Beatty incarnaient Bonnie et Clyde. Le film d'Arthur Penn est considéré aujourd'hui comme un chef d'oeuvre. Pour cette 89e édition des Oscar ce 26 février, ce sont ces deux comédiens cultissimes qui ont été choisis pour remettre l'Oscar du meilleur film, l'ultime récompense délivrée durant la soirée. Le couple de cinéma apparaît resplendissant sur le scène du Dolby Theater mais les choses ne se passent pas comme prévu...



Du fait de ce qui apparaît a posteriori comme un mélange d'enveloppes, les deux acteurs ouvrent le mauvais pli devant le public et, tandis que Warren Beatty, comprenant confusément qu'il y a un problème, hésite avant de dévoiler le nom du lauréat de l'Oscar du meilleur film, Faye Dunaway prend le relais pour annoncer avec enthousiasme le titre La La Land. Sauf qu'il s'agit d'une erreur : c'est Moonlight le véritable vainqueur.

La bourde fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, mettant mal à l'aise les deux acteurs cultes. En salle de presse, Faye Dunaway a refusé de s'exprimer sur le sujet, tandis que Warren Beatty s'est excusé tout en expliquant sur scène qu'on ne lui avait pas remis le bon papier : "J'ai ouvert l'enveloppe et il était écrit 'Emma Stone, La La Land'. C'est pour ça que j'ai mis du temps... Je n'essayais pas de faire une blague."

La société PricewaterhouseCoopers, chargée de gérer le processus de vote depuis plus de quatre-vingt ans, a publié un communiqué : "Nous nous excusons sincèrement auprès des équipes de Moonlight, de La La Land, de Warren Beatty, de Faye Dunaway et des spectateurs en raison de l'annonce du meilleur film. Les remettants ont eu malencontreusement la mauvaise enveloppe entre les mains, ce qui a été ensuite rapidement corrigé. Nous enquêtons actuellement pour savoir ce qu'il s'est passé et nous regrettons ce qui s'est produit. Nous saluons l'élégance avec laquelle les nommés, l'académie, la chaîne ABC et le maître de cérémonie Jimmy Kimmy ont géré la situation."

Et comme si cela ne suffisait pas, les deux comédiens de légende n'ont pas été épargnés sur Twitter par les internautes moqueurs qui assurent qu'ils auraient abusé du bistouri...