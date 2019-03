Felicity Huffman arrêtée : 7 agents du FBI sont venus la cueillir chez elle

Felicity Huffman était prête à tout pour que sa fille aînée Sofia, 18 ans, entre dans une bonne université... même à corrompre le système. L'actrice américaine de 56 ans, principalement connue pour son rôle de Lynette Scavo dans la série Desperate Housewives, a été inculpée le 12 mars 2019 dans une vaste affaire de fraude. La star est accusée d'avoir payé la somme de 15 000 dollars pour que les résultats de l'examen d'entrée à l'université de sa fille soient trafiqués. Felicity Huffman n'est pas la seule fraudeuse célèbre à être mise en cause dans ce vaste coup de filet. Lori Loughlin, la star de La Fête à la maison, et son mari Mossimo Giannullia ont versé un pot de vin de 500 000 dollars pour que leurs filles Isabella et Olivia puissent intégrer l'Université de Californie du Sud (USC). Le couple a également été inculpé.

Placé durant de longues heures en garde à vue, Felicity Huffman a finalement été relâchée après avoir versé une caution de 250 000 dollars. L'actrice avait été cueillie au saut du lit par le FBI. TMZ rapporte en effet que sept agents fédéraux se sont présentés à 6h du matin à son domicile situé à Hollywood Hills. Si la star savait qu'elle faisait l'objet d'une enquête, elle ne s'attendait pas à se retrouver face à sept personnes munies de leur arme, juste au cas où... La star, son mari l'acteur William H. Macy (Shamless), mais aussi leurs deux filles Georgia (16 ans) et Sofia se trouvaient tous à la maison et étaient endormis.

Felicity Huffman a ensuite été conduite devant la cour fédérale de Los Angeles où elle a été inculpée, comme trente-deux autres parents. Elle est attendue le 29 mars prochain au tribunal de Boston pour une audience préliminaire. Interrogé à la sortie du tribunal par de nombreux journalistes, William H. Macy s'est contenté d'un laconique "Vous savez bien que je ne peux pas en parler."

Lori Loughlin est quant à elle attendue au tribunal de Los Angeles ce mercredi 13 mars 2019, tandis que son mari a été libéré après le paiement d'une caution de 1 million de dollars.