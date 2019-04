Felicity Huffman plaide coupable pour complot et escroquerie

Felicity Huffman et L. Loughlin sont arrivées en cour fédérale à Boston mercredi pour faire face aux accusations relatives à la plus grande arnaque de l'histoire des universités. En prévision de l'arrivée des vedettes, les caméramans du palais de justice et onze autres parents fortunés accusés d'avoir participé à des programmes trompant les examens universitaires et versant 25 millions de dollars en pots-de-vin à la place de leurs enfants dans des universités réputées acheter... Le 3 avril 2019 Boston