Felicity Jones fiancée : L'héroïne de Star Wars en route pour le mariage

Felicity Jones, alias Jyn Erso dans Rogue One, est fiancée au réalisateur Charles Guard, c'est ce qu'annonce le site du magazine Us Weekly. Les amoureux ont prévu de se marier après deux années de relation.

La Britannique de 33 ans file le parfait amour avec Charles Guard en toute discrétion. En effet, lorsqu'elle est venue au gala du Met, c'est en solo qu'elle a posé sur le tapis rouge. Ce qui ne l'empêche pas d'être une grande romantique : "Je suis très fleur bleue et j'adore les histoires romantiques. C'est pour cela que je tourne beaucoup de comédies romantiques. C'est marrant de voir que les histoires d'amour ne sont jamais ennuyeuses parce que c'est de l'ordre du rêve. Celui d'avoir une connexion parfaite avec quelqu'un", confiait récemment l'actrice au Telegraph.

Très épanouie sur le plan professionnel, l'actrice nommée aux Oscars pour Une merveilleuse histoire du temps – c'est son partenaire Eddie Redmayne qui remportera le trophée –, et partenaire de Tom Hanks dans Inferno veut concilier carrière et famille. Elle racontait à Harper's Bazaar : "J'ai l'impression qu'on est à une époque où avoir des enfants nous fait gagner en force, plutôt que de nous limiter. D'après ce que j'ai pu voir, les femmes s'imposent plus quand elles deviennent maman, elles ne perdent plus leur temps à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire."