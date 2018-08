Felipe d'Espagne : Le baiser de Letizia et le sourire de ses filles pour la Copa

Les vacances d'été de la famille royale espagnole à Palma de Majorque se déroulent invariablement de la même manière, du moins pour ce que le public en voit : en début de séjour, la rencontre du couple royal et de ses filles avec la presse, puis le gala au palais royal de la Almudaina en l'honneur de la communauté des Iles Baléares, auquel participent le roi Felipe, la reine Letizia et la reine Sofia, mais aussi une escapade touristique dont les médias sont informés et, pendant plusieurs jours, les sorties en mer du souverain à la barre d'Aifos, le bateau armé par la Marine espagnole engagé dans la Copa del Rey.

Samedi 4 août 2018, la 37e édition de la prestigieuse régate s'achevait et le roi Felipe VI disputait la dernière manche de la catégorie dans laquelle il était en lice - Club Swan 50. Après avoir occupé la 3e place grâce à ses bonnes performances des premières journées, Aifos 500 avait connu des huitième et neuvième manche compliquées et vu l'espoir de finir sur le podium s'éloigner. L'équipage mené par le monarque espagnol a même fini sur une note décevante, dixième et dernier de la toute dernière course, pour, au final, occuper le sixième rang - honorable - du classement général.

Le baiser de Letizia, inédit... depuis 2015

Juste après cet épilogue, Felipe a eu le plaisir de recevoir à bord en début d'après-midi son épouse la reine Letizia et leurs filles la princesse Leonor des Asturies, venues à la marina le féliciter. C'était un petit événement, car il s'agissait de la première visite des trois supportrices depuis l'été 2015 ! Très attentionné, le roi les a aidées, l'une après l'autre, à emprunter la passerelle pour le rejoindre sur le pont, où il a échangé avec Letizia, sa femme depuis quatorze années, un tendre baiser que les photographes de presse n'ont pas manqué d'immortaliser. Un de plus dans les annales, trois ans après le précédent dans les mêmes circonstances. Au lendemain de son apparition éblouissante pour le dîner de gala offert comme chaque été au palais de la Almudaina, qu'elle avait illuminé de son ensemble composé d'un top orange Hugo Boss et d'une jupe bleue Carolina Herrera, la reine marquait de nouveau les esprits du fait de son allure impeccable, vêtue d'une élégante robe blanche mouchetée de noire toute nouvelle dans sa garde-robe, portée avec des espadrilles compensées - elles aussi, une acquisition récente. Leonor et Sofia, elles, portaient toutes deux une robe d'été blanche.

Après être restées quelques minutes et avoir discuté avec les membres de l'équipage, Letizia, Leonor et Sofia sont repartis avec Felipe, au volant de la voiture familiale. Le soir venu, tous faisaient leur retour du côté du Yacht Club de Palma de Majorque à l'occasion du dîner de clôture qui suivait la cérémonie de remise des prix de la Copa del Rey. Là encore, c'était assez remarquable étant donné que Felipe a pour habitude de prendre part seul à cet événement. La famille du roi était accompagnée de la reine Sofia et de l'infante Elena, avec sa fille Victoria Federica et son fils Felipe, visiblement arrivé dernièrement sur l'île. Tout au long de la compétition, Elena n'en a pas manqué une miette, observant les courses depuis un yacht, et elle secondait son frère pour la remise des trophées.

Ce lundi 6 août, le roi Felipe VI et la reine Letizia recevaient au palais de Marivent, leur résidence d'été à Majorque, le nouveau Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et sa femme Begoña.