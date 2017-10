Felipe de Marichalar : Le fils d'Elena d'Espagne amoureux d'une jeune héritière

Tout au long de l'été, ils ne se sont pas cachés : Felipe de Marichalar et Mar Torres-Fontes s'aiment au grand jour.

Année après année, au rythme de ses vacances aux allures de cousinade sur l'île de Majorque, on aurait presque omis de voir combien le fils de l'infante Elena d'Espagne et de son ex-mari Jaime de Marichalar a grandi, quittant l'adolescence pour l'âge adulte. Aujourd'hui âgé de 19 ans, l'ex-ado un brin turbulent n'a pas eu peur de s'y afficher en couple. Presque une officialisation publique, étant donné que la charmante Mar avait sa place au sein du clan royal, présente au côté de son chéri à bord du yacht de la famille lors de la Copa del Rey pour observer les performances du roi Felipe VI à la barre du bateau Aifos. Au passage, on pouvait constater que la dulcinée du neveu du souverain semblait bien s'entendre avec la soeur de son amoureux, Victoria Federica (17 ans), laquelle tenait la chandelle quelques semaines plus tôt lors d'un concert à Madrid du groupe Taburete.

Palma de Majorque, où la famille royale espagnole a ses habitudes estivales, mais aussi Ibiza, où le jeune homme a été photographié en compagnie de Paris Hilton à l'occasion d'un DJ-set de la blondinette, Madrid ou encore Marbella ont fourni les décors à l'été amoureux de Felipe, entre concerts, promenades à pied ou sorties en bateau, bronzette, scooter des mers et dîners...

L'élue de son coeur, qu'il aurait rencontrée au cours de l'été 2014 à Sigüenza dans la province de Guadalajara, où il était interne au Colegio Episcopal Sagrada Familia, n'est pas n'importe qui : Mar Torres-Fontes est issue d'une famille à la tête de l'une des plus grandes fortunes du pays. Son grand-père Tomás Fuertes Fernández préside au Grupo Fuertes, holding familiale propriétaire notamment d'ElPozo Alimentación, l'une des plus grosses sociétés du secteur agro-alimentaire en Espagne, et qui a des intérêts dans l'immobilier, la pétrochimie ou encore l'hôtellerie.

Inséparables durant tout l'été, Felipe de Marichalar et sa belle parviendront-ils à le rester maintenant que les vacances sont terminées ? Après deux années scolaires passées aux Etats-Unis, où il a fini le lycée, le fils de l'infante Elena vient en effet de commencer à étudier au College for International Studies (CIS) de Madrid, université américaine où il a entamé un cursus en administration des entreprises.