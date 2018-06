Felipe VI d'Espagne : Son beau-frère Iñaki Urdangarin est entré en prison !

Comme prévu, Iñaki Urdangarin, ancienne gloire du handball espagnol et père de quatre enfants avec Cristina d'Espagne - le couple, banni de la famille royale, vit exilé en Suisse depuis 2013 - , a été incarcéré après sa condamnation définitive en appel survenue mardi 12 juin. Il a été condamné à cinq ans et dix mois de prison pour détournement de fonds.

Comme le relate l'AFP, Iñaki Urdangarin a fait son entrée "autour de 08H00 à la prison de Brieva, une localité située à 108 kilomètres au nord de Madrid". Une information confirmée par un porte-parole de l'administration. Le beau-frère de Felipe VI d'Espagne avait été condamné en février 2017 en première instance du tribunal de Palma de Majorque, pour détournement de fonds et avait écopé d'une peine de six ans et trois mois de réclusion. Toutefois, l'organe judiciaire suprême avait été saisi en appel et avait validé ce jugement tout en réduisant la peine de cinq mois. Une révision de la sentence justifiée par l'absence de preuve de l'implication de l'intéressé dans la falsification d'un document.

D'abord laissé en liberté, Iñaki Urdangarin (50 ans) va donc désormais passer ses prochaines nuits derrière les barreaux... L'ancien sportif a aussi écopé d'une amende de 512 553 euros d'amende pour détournement de fonds, malversation, fraude fiscale, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre du procès de l'affaire Noos, du nom d'un organisme à but non lucratif qu'il avait présidé dans les années 2000, en charge de l'organisation d'un grand congrès touristique à Palma de Majorque.

Thomas Montet