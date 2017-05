Felipe VI et Letizia d'Espagne, élégants et complices... entre culture et défilé

C'était l'un des évènements incontournables de la ville de Madrid. Et naturellement, Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia étaient présents pour ce 76e salon du livre, accompagnés du président du Portugal, Marcelo Rebelo, vendredi 26 mai. 367 stands et 488 exposants composaient cette immense bibliothèque en plein air. La reine, toujours élégante et souriante, n'a pas manqué de s'arrêter discuter avec quelques exposants. L'occasion également pour la maman de Leonor, 11 ans, et Sofia, 10 ans, de se renseigner sur quelques livres pouvant les intéresser comme le livre mythique de Disney, mais aussi pour sa propre culture, en feuilletant la biographie de Bob Dylan, écrit par Howard Sounes. Vendredi midi, le roi Felipe VI et cette dernière ont également emmené leur hôte au Palais de la Zarzuela pour déjeuner.

Le lendemain, samedi 27 juin, l'heure était au défilé de la journée des forces armées, qui marquait sa première sous le règne de Felipe VI. Un défilé, sur l'avenue Camilo José de Guadalajara, d'autant plus spectaculaire que le budget, 350.000 euros, avait été doublé par rapport à l'année précédente. Le couple royal espagnol a retrouvé pour l'occasion la ministre de la défense, Maria Dolores Cospedal, et le président du Parti socialiste ouvrier espagnol, Emiliano Garcia-Page. Letizia Ortiz a une nouvelle fois fait sensation dans une robe sobre noire et blanche signée Carolina Herrera, monopolisant les flashs de photographes. Y ont également participé 1500 militaires, 63 avions et hélicoptères et 160 véhicules.