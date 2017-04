Felipe VI et Letizia d'Espagne : Tout en élégance pour honorer Eduardo Mendoza

Au lendemain de leur déjeuner au palais royal avec des personnalités du monde des lettres en l'honneur de l'attribution à Eduardo Mendoza du Prix Miguel de Cervantes 2016, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne présidaient comme chaque année jeudi 20 avril 2017 à la cérémonie officielle de remise de cette prestigieuse distinction littéraire.

Dans l'auditorium de l'Université d'Alcala de Henares, le souverain a fait l'éloge de l'écrivain catalan de 74 ans, "maître du maniement de la langue" et "véritable biographe de Barcelone", sa ville natale. Sous les yeux de son épouse Letizia, superbe dans une robe-manteau à imprimé floral signée Felipe Varela (portée le 12 octobre dernier pour la Fête nationale) et ses longs cheveux coiffés dans un style bohème chic, il s'est enflammé pour le travail de cet "artisan du langage", véritable "outil de précision" qu'il sait adapter à son récit, et pour l'engouement qui a accompagné la parution de chacun de ses ouvrages depuis le premier, La Vérité sur l'affaire Savolta (1975), qui a grandement impacté le paysage littéraire espagnol. Visiblement très fan du métissage littéraire propre à l'oeuvre de l'auteur, qui va du roman historique au roman noir en passant par le genre picaresque et la parodie, Felipe semblait particulièrement heureux d'honorer son compatriote.

Devant ses fils, ce dernier, lauréat en 2015 du Prix Franz Kafka, a fait un discours teinté d'amertume, déplorant l'absence de la grande éditrice Carmen Balcells, décédée en 2015, et exprimant - non sans humour - sa perplexité et son effroi devant le monde moderne, "confus et incertain". Et d'avouer qu'il se demande toujours si le fameux héros de Cervantes, Don Quichotte, "était fou ou faisait semblant de l'être pour transgresser les règles d'une société étriquée, rustre et refermée sur elle-même", avant de livrer son verdict : "Il est réellement fou, mais il le sait, et il sait aussi que les autres sont sains d'esprit, et en conséquence il va se permettre de faire les bêtises qui lui passent par la tête."

Cette nouvelle mission publique du couple royal intervenait alors que leur visite officielle au Royaume-Uni a de nouveau été différée : initialement prévue du 8 au 10 mars 2016 puis reprogrammée du 6 au 8 juin 2017, la rencontre de Felipe et Letizia avec la famille royale britannique devrait finalement avoir lieu du 12 au 14 juillet, en raison des dates des élections générales en Grande-Bretagne. Côté privé, ils célébreront au mois de mai la communion de leur fille cadette, l'infante Sofia.