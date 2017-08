Felipe VI, Letizia, Leonor et Sofia : En touristes dans les rues de Soller...

Vues d'un oeil de spectateur, les vacances majorquines du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne avec la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia ne seraient pas complètes sans une excursion hors des murs du palais de Marivent, leur havre de paix situé en périphérie de Palma de Majorque.

Au surlendemain du dîner de gala organisé comme chaque année au somptueux palais de la Almudaina en l'honneur de la communauté des îles Baléares, le couple royal et ses filles s'offraient justement dimanche 6 août 2017 une escapade culturelle à Soller, à une demi-heure au nord de Palma.

Le quatuor a fait dans la matinée son apparition dans les rues pittoresques de la coquette petite ville nichée entre la chaîne montagneuse Serra de Tramuntana et la Grande Bleue, faisant du musée d'art moderne Can Prunera son objectif principal. Avec leurs parents, les ravissantes Leonor (11 ans) et Sofia (10 ans) y ont découvert une exposition dédiée à l'amitié de Pablo Picasso et Joan Miró. "Vous voulez poser des questions ?", les a encouragées Letizia après le visionnage d'une vidéo consacrée au quotidien des deux peintres et sur leur relation. "Vous pouvez demander ce que vous voulez", a renchéri Felipe. Les deux demoiselles ont aussi eu l'opportunité de voir la collection de poupées de Leon Lopez, soit plus d'une centaine de modèles, dont le plus ancien date de 1850.

La présence inattendue de la famille royale dans les rues de la cité, photographes de presse inclus, l'a sortie de sa quiétude dominicale estivale, les riverains s'étonnant de tomber nez à nez avec le roi Felipe VI tenant par la main sa fille la princesse Leonor et la reine Letizia, celle de l'infante Sofia. D'ailleurs, lorsqu'ils sont ressortis du musée Can Prunera, une petite foule s'était formée... De très bonne grâce, ils sont allés saluer ces admirateurs et poser pour quelques photos souvenirs, notamment avec des enfants du coin.

Fait amusant relevé par nos confères hispaniques du site Hola!, la reine Letizia portait exactement la même petite robe blanche que lors des vacances de l'été... 2011 !