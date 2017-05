Félix et Claire de Luxembourg : L'émouvant baptême de leur fils Liam, au Vatican

Si le mariage en apparence solide du prince Louis de Luxembourg et de la princesse Tessy a volé il y a quelques mois en éclats, le couple formé par le prince Félix et la princesse Claire a apporté un grand bonheur dans la famille grand-ducale avec la naissance de son deuxième enfant : le prince Liam Henri Hartmut de Nassau. Né le 28 novembre 2016, le petit bonhomme a reçu le sacrement du baptême samedi 22 avril 2017 dans un cadre exceptionnel, spirituel et majestueux : tout le clan était en effet rassemblé au Vatican - un an après une visite familiale au pape François en mars 2016 - pour ce grand moment. Un moment hors norme, comme l'a dûment apprécié son papa.

"Chaque année à Pâques, nous nous retrouvons tous [à Rome]. L'extraordinaire est que nous ayons pu faire ce baptême ici, au Vatican, dans cette magnifique chapelle du choeur de la basilique Saint-Pierre", a ainsi expliqué le prince Félix de Luxembourg, 32 ans, à Antoine Michelland, envoyé spécial de l'hebdomadaire Point de Vue, qui a consacré un très beau reportage - superbement illustré - à la cérémonie et recueilli les émotions des heureux parents.

Complicité et tendresse

Aux premières loges, l'émissaire de la revue reine du gotha n'en a pas manqué une miette, s'attendrissant devant le sourire béat du jeune baptisé âgé d'à peine 5 mois et la douceur de sa grande soeur la princesse Amalia (3 ans au mois de juin), bien résumée dans l'une des photos partagées par la cour grand-ducale sur son site officiel, où on la voit caresser le crâne de son frère au moment de l'onction. Mais aussi, bien sûr, celle de leur grand-mère comblée à tous les deux, la grande-duchesse Maria Teresa : "Que tu es beau, quel amour de bébé", ne peut-elle s'empêcher de s'extasier en observant et en cajolant Liam, cependant que son plus jeune fils le prince Sébastien use d'une ruse ("J'ai quelque chose à te dire...") pour faire sortir sa nièce Amalia du giron de sa mère et lui déposer un bisou sur la joue. Quel amour de famille, vraiment !

Vers 15h30, tout le clan a quitté la maison qu'il occupe dans le vieux Rome et le cortège a pris en voiture la direction du Saint-Siège, accueilli là-bas par le père George Woodall, un officiant - auprès de monseigneur Camille Perl, prélat luxembourgeois attaché au Vatican - dont la présence ne devait rien au hasard : professeur de bioéthique, George Woodall a été le directeur de thèse de la princesse Claire, laquelle s'est intéressée, pour ce travail parachevant son cursus à l'Université Regina Apostolorum de Rome, aux aspects éthiques du consentement au don d'organes.

Liam est une bonne nature, nous avons beaucoup de chance

Mariés en septembre 2013 et installés depuis au Château-les-Crostes à Lorgues (Var), dont ils gèrent le domaine viticole, Félix et Claire avaient choisi pour leur fils un parrain, le prince Sébastien (24 ans), frère de Félix et en charge de la première lecture, et une marraine, Anna Maria Pamin, amie de Claire qui était témoin à son mariage.

Sous les ors de la chapelle, "rien de solennel, écrit Point de Vue, mais bien plutôt une ferveur sans apprêt, profonde et pure", à laquelle s'adonnent tous les proches du prince Liam : le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa, le grand-duc héritier Guillaume (le frère aîné de Félix s'est d'ailleurs accompagné à la guitare pour chanter un cantique lors de la cérémonie) et son épouse la grande-duchesse héritière Stéphanie, le prince Louis (sans ses deux fils les princes Gabriel et Noah, absents pour cause d'école), la princesse Alexandra et le prince Sébastien, Hartmut et Gabriela Lademacher, les grands-parents maternels du petit, ainsi que leur fils Félix, mais aussi des membres de la famille royale de Liechtenstein, le prince Nikolaus, sa femme la princesse Margaretha et leurs enfants la princesse Maria Anunciata, la princesse Marie-Astrid et le prince Josef. Proche de la famille grand-ducale, le prince Hugo de Windisch-Graetz, souligne Point de Vue, avait facilité l'organisation du baptême en la basilique Saint-Pierre.

Et tout fut parfait. "L'instant où l'eau bénite est versée sur le front, a souligné le prince Félix à l'issue de la cérémonie, reste celui qui me bouleverse le plus. Liam a vécu cela avec un calme parfait, il faut dire que c'est une bonne nature : excellent appétit, excellent sommeil, l'humeur égale, nous avons beaucoup de chance." Et il n'y a aucune raison pour que cela change.