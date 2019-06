Félix et Claire de Luxembourg : Tendre baiser princier à Roland-Garros

Les matchs s'enchaînent et les célébrités défilent à Roland-Garros. Le 4 juin 2019, de nombreuses personnalités étaient encore réunies pour la 118e édition des Internationaux de France de tennis. En plus des acteurs, chanteurs, reines de beauté et sportifs, un couple princier s'est illustré dans les gradins en ce mardi.

Le prince Félix de Luxembourg et son épouse ont en effet assisté à la dixième journée de compétition, marquée par les victoires de Rafael Nadal et Roger Federer. Élégante dans sa robe blanche dos nu et avec ses lunettes de soleil un brin rétro, la princesse Claire a joué les supportrices de charme au côté de son époux. Entre deux vagues d'applaudissements, le couple a affiché sa complicité en échangeant quelques gestes tendres. La veille, l'heure était à la fête puisque le fils du grand-duc Henri de Luxembourg et de Maria Teresa Mestre célébrait ses 35 ans. Mariés depuis près de six ans, le prince Félix et la princesse Claire (née Lademacher) sont les parents de deux enfants : la princesse Amalia (bientôt 5 ans) et le prince Liam (2 ans).

Le couple princier a ainsi profité de cette journée sportive non loin d'autres couples célèbres : Élodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie, Alysson Paradis et son compagnon Guillaume Gouix, Richard Berry et sa femme Pascale Louange... Nolwenn Leroy et sa soeur Kay, Sylvie Tellier, Vaimalama Chaves (Miss France 2019) et Maëva Coucke (Miss France 2018) ou encore Cyril Hanouna, Marie-Ange Casta et l'acteur américain Paul Wesley étaient également de la partie.