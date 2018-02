Félix Moati dans LOL : "Je me sentais à des années-lumière des jeunes du film"

A 20 ans, il était en proie à d'innombrables questionnements : "Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes." Sept ans plus tard, Félix Moati est plus sûr de lui mais se questionne toujours et en fait un moteur. Pour son dernier film, Gaspard va au mariage, il a puisé dans ses interrogations et ses doutes. "Le rapport à la famille, au fils préféré, à cette culpabilité qu'on a tous en nous. Comment se situer face au frère, au père...", confie l'artiste à Causette. Et coïncidence, il retrouve sa partenaire de LOL, Christa Théret, qui elle aussi a suivi au cinéma une voix loin des mondanités et des rôles faciles. Les deux acteurs font mouche dans cette chronique tendre réalisée par Anthony Cordier et en salles depuis le 31 janvier.

