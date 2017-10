Fergie encore marquée par sa rupture avec Josh Duhamel : "C'est trop tôt"

En épousant Josh Duhamel en 2009, Fergie pensait passer le reste de sa vie avec lui, encore plus après la naissance de leur adorable fils Axl, il y a quatre ans. Il n'en sera finalement pas ainsi. Sans que personne ne s'y attende, le couple a annoncé sa séparation en septembre dernier, un divorce impulsé par Josh Duhamel.

Récemment de passage à Paris pour la promotion de son deuxième album Double Dutchess, sorti à la fin du mois de septembre, Fergie a évoqué sa vie amoureuse et notamment son récent retour au célibat lors d'un entretien avec Voici. Dotée de nombreux atouts, la chanteuse américaine de 42 ans n'aurait aucun mal à remplacer Josh Duhamel mais une nouvelle relation n'est absolument pas d'actualité pour elle. "Ouch ! Ma sépa­ra­tion d'avec Josh est trop récente. C'est trop tôt pour moi, ma tête est loin de tout ça ! Plus sérieu­se­ment, je suis concen­trée sur mon fils, la sortie de mon album, ma promo...", a-t-elle partagé.

Très proche de son fils Axl, Fergie lui consacre l'intégralité de son temps lorsqu'elle n'est pas retenue par des engagements professionnels. "Dès que je vais rentrer à la maison, ça va être Axl, Axl, Axl, maman à 100 %", a confié la blonde. Malgré son nouveau statut de mère célibataire, Fergie veut garder la même relation avec Axl, un amour fusionnel basé sur la communication mais aussi l'amusement. "Je suis une commu­ni­cante. Je lui parle tout le temps, j'es­saie toujours de savoir pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, on adore se dégui­ser, on a une pièce pour ça. On met nos costumes pour cher­cher les méchants, ou alors je suis une prin­cesse ninja. Je suis ridi­cule et j'adore ça !", a-t-elle avoué.

Cette rupture est d'autant plus douloureuse pour la star américaine qu'elle n'est pas de son initiative. Lors de son passage dans l'émission The Wendy Williams Show, Fergie avait révélé, en larmes, que c'est Josh Duhamel qui a entamé la procédure de divorce. "Ce n'était pas mon plan. Je voulais rester mariée pour toujours", avait-elle confié avant d'avouer être toujours amoureuse de l'acteur américain.